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Alanya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Alanya'nın Kayabaşı Mahallesi yolunda meydana geldi. Mustafa Ç.'nin (41) idaresindeki 07 ALS 517 plakalı otomobil ile Kısmet K.'nin (54) kullandığı 07 JA 251 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araç sürücüleri ve yolcu olarak bulunan Elif Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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