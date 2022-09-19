Alanya'da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin süreli müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın başladı. İlçede aynı gün içerisinde ikinci kez çıkan orman yangınının ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen 1 arazöz, 1 itfaiye, ilk müdahale aracı ve 10 personel yangına müdahale etti. Ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yol kenarından başladığı belirtilen yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.