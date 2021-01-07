Alanya'da ilk kapalı böbrek kanseri ameliyatı

Böbreklerinde ağrı, kilo kaybı ve idrarda kanama gibi şikayetleri olan 48 yaşındaki Hilmi Demir, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Akkoç tarafından yapılan tetkikler sonucu Demir'in böbreğinde 12cm'lik bir kitle tespit edildi. Kitlenin dalak ve pankreas gibi komşu organlara oldukça yapışık olduğu izlendi. Bunun üzerine koordineli bir şekilde hastanede ilk kez gerçekleştirilen laparoskopik (kapalı) cerrahi tekniğini kullanarak ameliyat yapma kararı aldı. Başarılı geçen operasyon sonunda Demir'in ilk ziyaretçisi doktoru oldu.

“Başarılı bir operasyon geçti”

Yapılan operasyon hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ali Akkoç, “Laparoskopik Radikal Nefrektomide 4 adet 0,5-1cm'lik deliklerden böbreğe ulaşılarak operasyonu gerçekleştirdik. Kitleyi açık cerrahideki insizyonun tersine 5 santim gibi çok daha küçük insizyondan çıkarttık. Operasyon sonrası hastanın toparlanma süresinin kısalması, hastanın daha az ağrı hissetmesi daha yüz güldürücü sonuçlarının olması laparoskopik cerrahinin avantajları arasında yer alıyor” dedi.