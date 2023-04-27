Alanya'da ilk kez mesane kanserine laparoskopik ameliyatı yapıldı

Tıp alanında başarılı operasyonlara imza atan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi doktorları, Alanya'da ilk kez uygulanan yöntemle mesane kanseri hastası 50 yaşındaki Hilmi Demir'i sağlığına kavuşturdu.

ALKÜ Tıp Fakültesi doktorları başarılı operasyonlarına her geçen gün yenisini ekliyor. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ALKÜ Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Akkoç ve ekibi, mesane kanseri teşhisi konulan bir hastaya uyguladığı Laparoskopik Parsiyel Sistektomi ameliyatı ile Alanya'da bir ilki gerçekleştirdi.

Alanya'da yaşayan ve daha önce sol böbreğinde tümör nedeniyle ameliyat edilen 50 yaşındaki Hilmi Demir, rutin kontrolleri için Akkoç'a başvurdu. Yapılan detaylı incelemeler sonucu Demir'in mesanesinde 5 santimetrelik kitle tespit edildi. Böbrek tümörü ameliyatını da gerçekleştiren Doç. Dr. Ali Akkoç, yapılan ileri tetkikler ve konsey neticesinde sağlam mesane dokusunu koruyup sadece kitlenin alınacağı (parsiyel sistektomi) ve bu işlemin laparoskopik (kapalı olarak karın içinden) uygulanacağını bilgisini hastaya verdi. Demir'e daha sonra laparoskopik parsiyel sistektomi ameliyatı hakkında bilgi verilip onayı alındı. Doç. Dr. Ali Akkoç, Doç. Dr. Murat Uçar ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonun detayları hakkında bilgi veren Akkoç, “Hastamıza uyguladığımız laparoskopik parsiyel sistektomide 4 adet 0,5-1cm'lik kesiden karın içine girilerek mesaneye ulaşıldı. Sağlam mesane dokusu korunarak sadece tümör dokusu alındı. Tümör dokusu açık cerrahideki 15-20 cm'lik cerrahi kesinin aksine, 3-4 cm gibi oldukça küçük bir kesiden vücut dışına çıkartıldı. Serviste takipleri yapılan hastanın, operasyon sonrası üçüncü gün taburculuğu planlandı” dedi.

"Alanya'da ilk kez"

Mesane kanseri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ali Akkoç, “Mesane kanserlerinin bazı tiplerinde, özel bazı koşullar sağlandığında, mesanenin tamamını almak yerine mesane koruyucu cerrahi ile tümörlü kısım çıkartılabilmektedir. Türkiye'de az sayıda merkezde, Alanya'da ise ilk kez yapılan bu ameliyat ileri düzey laparoskopik ürolojik ameliyatlar grubunda yer almaktadır. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği olarak Alanya ve bölgemizde son yöntemlerle sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.