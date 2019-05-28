Alanya'da İncekum ve Payallar sahalarının su sorunu çözüldü

Alanya Belediyesi Spor Müdürlüğü'nün batı bölgesinde yer alan İncekum ve Payallar antrenman sahalarındaki su problemi çözüldü.

Alanyaspor alt yapısının ve bölgedeki amatör kulüplerin maç ve antrenman sahası olarak kullandığı İncekum ve Payallar futbol sahalarında oluşan su problemi nedeniyle derin kuyu sondajı yapıldı. İncekum sahasında 100 metre, Payallar sahasında 50 metre derine inildi.

Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur “Mevcut kuyuların kuruması sebebiyle sulama problemi ortaya çıktı. Bunun üzerine saha yakınına saha sulamalarında kullanılan derin kuyu sondajı yapılarak su problemi çözüldü. İncekum ve Payallar sahasında amatör maçlar aksamadan devam edecek.” dedi.