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Alanya'da İngiliz turist kayboldu

Tatil için Antalya’nın Alanya ilçesine gelen 40 yaşındaki İngiliz erkek turistten 2 gündür haber alınamıyor.

Tatil için Antalya'nın Alanya ilçesine gelen 40 yaşındaki İngiliz erkek turistten 2 gündür haber alınamıyor.


Eşi Louse Helena Kania ile tatil için Alanya'ya gelen Dean Grey, önceki gün saat 08.30 sıralarında Avsallar Mahallesi'ndeki kaldıkları evden Manavgat'ta gidiyorum diye ayrıldı. Grey'in dönmemesi üzerine Louse Helena Kania İncekum Jandarma Karakolu'na giderek eşi hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine jandarma ekipleri, kayıp Grey'in bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin şuana kadar yaptıkları çalışmalarda bir sonuç ele edilemedi.

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