İhlas Haber Ajansı

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Alanya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde araç ve ikametlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde araç ve ikametlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla; Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları neticesinde A.D., Y.D. ve E.G. isimli şüpheli şahısların araç ve ikametlerinde yapılan aramada; 376 gram skunk, 11,6 gram metamfetamin ve 8 bin 255 TL suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi.


Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı ve şüpheli şahıslar A.D., Y.D. ve E.G'nin yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi verildi.

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