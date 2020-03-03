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Alanya'da kaçak nargile tütünü imalatına jandarma baskını

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın kaçak nargile tütünü üretildiği belirlenen bir eve düzenlediği operasyonda, 85 kilogram nargile tütünü ile çok sayıda nargile malzemesi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın kaçak nargile tütünü üretildiği belirlenen bir eve düzenlediği operasyonda, 85 kilogram nargile tütünü ile çok sayıda nargile malzemesi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


Alanya'nın Avsallar Mahallesi Akkaş Sokak üzerinde bulunan kendisine evinde Rıdvan A.'nın (37) kurduğu düzenekle kaçak nargile tütünü ürettiği belirlenen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, 50 gramlık paketler içerisinde 85 kilogram kaçak nargile tütünü, paketleme aleti, bin 834 adet boş kutu ve 25 bin adet marka etiketi ele geçirirken, Rıdvan A. isimli şüpheliyi ise gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' suçundan adliyeye sevk edilen Rıdvan A. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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