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Alanya'da kaçak nargile tütünü operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yeri ve deposuna yapılan baskında, toplam 185 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yeri ve deposuna yapılan baskında, toplam 185 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.


Saray Mahallesi Tolu Paşa Sokak üzerindeki bir iş yerinde ve deposunda yüklü miktarda kaçak nargile tütünü olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, çeşitli markalarda 185 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirirken olayla ilgili Y.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' suçu kapsamında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı.

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