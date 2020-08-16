Alanya'da kaçak tütün operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda kaçak tütünle doldurulmuş 34 bin 600 adet makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri ilçedeki bir iş yerinde piyasaya kaçak tütün sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bunun üzerine iş yerine operasyon düzenleyen polis, kaçak tütünle doldurulmuş 34 bin 600 adet makaron ele geçirdi. İş yeri sahibinin hakkında ise 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.