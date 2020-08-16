İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya'da kaçak tütün operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda kaçak tütünle doldurulmuş 34 bin 600 adet makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda kaçak tütünle doldurulmuş 34 bin 600 adet makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri ilçedeki bir iş yerinde piyasaya kaçak tütün sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bunun üzerine iş yerine operasyon düzenleyen polis, kaçak tütünle doldurulmuş 34 bin 600 adet makaron ele geçirdi. İş yeri sahibinin hakkında ise 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.