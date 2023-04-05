Alanya'da kaçakçılık operasyonlarında 8 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerine yönelik Alanya ilçesinde yapılan çalışmalarda 4 kablosuz kulaklık, 272 sigara sarma kağıdı, 12 pipo tütünü, 8 kilogram kıyılmış tütün, 234 elektronik sigara likidi, 211 paket sigara, 126 cinsel içerikli ürün, 60 kilogram nargile tütünü, 149 elektronik sigara, 25 bin 740 içi tütünle doldurulmuş makaron, 321 paket elektronik sigara kartuşu, 500 gram narkotik madde, 50 narkotik hap, 2 ruhsatsız ateşli silah ve 11 fişek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde yakalanan 8 şahıs hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” çerçevesinde adli işlem yapıldı.