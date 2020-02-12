Alanya'da kamyon şoförlerine eğitim

Alanya Belediyesi merkez şantiyede verilen eğitimlerde sahada araçlardan gerekli verimi alabilmek ve şoförlerin araçları daha iyi tanımalarını sağlamak için kamyon şoförlerine araç tanıtımı yapılarak güvenli sürüş teknik eğitimleri verildi. Ford Satış Danışmanı Levent Kaplan ile bölge araç teslimat eğitimcisi Alirıza Mutlu tarafından araç tanıtım eğitimlerinde uygulamalı dersler de verildi.

Kaplan, “Kamyonlarımıza yeni eklenen bazı özellikler var. Bu özellikleri belediyemiz personellerine anlatıyoruz. Uygulamalı eğitim vererek, Alanya Belediyemizin saha çalışmalarında daha çok verim almasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Merkez şantiyede verilen eğitime kamyon şoförleri ile katılan Fen İşleri Müdürlüğü Araç ve İş Makinesi Kontrol Sorumlusu Özgür Açıkalın, “Kış aylarında personellerimize uygulamalı eğitim ve seminerlerimiz devam edecek” diye konuştu.