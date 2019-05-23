Alanya'da kar ve heyelandan kapanan yayla yolla açılıyor

Fen işleri ev Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü yol açma çalışmaları kapsamında Gökbel, Kaplanhanı,Beldibi,Sapadere, Başköy, Kaş, Fakırca Sarımuhar,Koşdavut ve Gevne yolları ulaşıma açıldı.

Doğu Yayla yollarında ise Seyricek Söbüçimen yolu açıldı. Çalışmalar Avsallar, Payallar Tepeçayır ve Türkler Asçıuşağı yaylasında devam ediyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yayla kültürünün Alanya ve çevre halkı için oldukça önemli olduğunu belirterek, “Şu an yüksek rakımlı yaylalarımızda yaklaşık 8 - 10 metre yüksekliğinde kar var. Bazı yollar ise aşırı yağış nedeni ile oluşan toprak kayması ve heyelandan dolayı kapanmıştı. Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine tüm yayla yollarımızda çalışma yürütüyoruz. Doğu ve batıda iki ayrı ekip bu yönde aralıksız çalışıyor” dedi.