Alanya'da kar ve heyelandan kapanan yollar açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da Toroslar'ın yüksek kesimlerinde kardan kapanan yollara karla mücadele ve tuzlama çalışması yapıyor.

Antalya'da sahil kesimlerinde dün etkili olan sağanak yağış Torosların zirvelerinde kesimlerinde kara dönüşerek, hayatı olumsuz etkiledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya'nın yüksek kesimlerinde kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için seferber oldu.

Kırsal Hizmetler ekipleri, Alanya'nın Taşatan, Güzelbağ, Gedevet ve Gören Yaylası'nda karla mücadele çalışması yürütürken, yollardaki buzlanmalara karşı da tuzlama çalışması yapıyor. Vatandaşların yaz kış kullandıkları Gedevet Yaylası yolunda kar temizleme çalışması gerçekleştirildi. Yoğun kar nedeniyle Gören Yaylası'nda araçlarıyla yolda kalan 4 kişi yolun iş makineleri ile açılmasıyla güvenli şekilde Alanya'ya ulaştı.

Alanya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürerken, merkeze yakın yerlerde de yoğun yağış nedeniyle toprak kaymaları sonucu kapanan yollarda hummalı bir çalışma yürütüldü. Uğrak Mahallesi Aydap mevkii, Keşefli, Dim Vadisi'nde Bucak, Alacami, Gümüşkavak ve Yalçı yollarında heyelan ve taş düşmesi sonucu kapanan yollar ekiplerin gece gündüz çalışmasıyla trafiğe açıldı.