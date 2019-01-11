Alanya'da kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açıldı

Antalya'nın Alanya ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yol belediye ekiplerinin müdahalesiyle açılırken, mahsur kalanlarda kurtarıldı.

Alanya kırsalında bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. Belediye ekipleri bir hafta boyunca kar ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşın yardımına koşarken bir yandan da kapanan yolları açmak için yoğun mesai harcadı. Son olarak kar yağışı nedeniyle kapanan Uğurlu Mahallesi yolu ekiplerin çalışması ile ulaşıma açılarak mahsur kalan vatandaşları ise kurtarıldı.