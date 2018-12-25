Alanya'da kardeş cinayeti şüphelisi adliyede

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, ‘namus meselesi' iddiasıyla ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz Y. (39), kendinden 5 yaş büyük ağabeyi Zeydin Y.'yi bir kahvede oyun oynadığını sırada dışarıya çağırdı. Daha sonra kardeş Yılmaz Y. elindeki kurusıkıdan bozma tabancayla dışarıya çıkan ağabeyinin üzerine doğru ateş açtı. Omzuna tek kurşun isabet eden Zeydin Y. kanlar içinde yere yığılırken kardeşi ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Zeydin Y.'yi ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yoğun bakım ünitesine alınan Zeydin Y. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıklarını çalışmalarda cinayet şüphelisini olay yerinin yakınlarında yakaladı. Kardeşini namus meselesi yüzünden öldürdüğünü itiraf eden Yılmaz Y. polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.