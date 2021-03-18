Alanya'da karla kapanan yollar açılıyor

Antalya'nın Alanya ilçesi Taşatan bölgesinde yoğun kar yağışı sonrası kapanan yollar açılıyor.

Antalya'da hafta başından itibaren ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava yüksek kesimlerde kar olarak etkisini gösterdi. Alanya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bazı yolların kapanmasına yol açtı. Alanya'da Güzelbağ-Eriklice-Köprülü yol ayrımı ve Taşatan yolunda aşırı kar yağışıyla ulaşım aksadı.

“Karla yoğun mücadele”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, karla kapanan yollarda greyderlerle temizleme çalışması yapıyor. Ekipler, Taşatan Grup Yolu ile Güzelbağ-Eriklice-Köprülü yolunda yoğun bir şekilde çalışarak karla kapanan yolları ulaşıma açtı. Her iki yerleşim yerine de ulaşım yeniden sağlanırken, yağış nedeniyle bozulan yolun bazı bölümlerinde ise şarampol temizliği gerçekleştirildi.