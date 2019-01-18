Alanya'da karne heyecanı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 58 bin 811 öğrenci karnelerini alıp yarıyıl tatiline girmenin sevincini yaşadı.

Alanya'da yaklaşık 5 bin eğitim çalışanının görev yaptığı 200 okulda 58 bin 811 öğrenci karne aldı. 2018- 2019 eğitim- öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesi nedeniyle Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Düzenlenen karne törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

“Karneler sadece bir not olarak değerlendirmememiz gerekiyor”

Karne töreni için girdiği sınıfta öğrencilere hitap eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin iyi geçtiğini belirtti. Müdür Er, “Özellikle sportif, kültürel, sosyal sorumluluklar anlamında ilçe olarak çok güzel başarılar elde ettik. Akademik başarılarımızla, projelerimizle beraber gayet güzel gidiyor. Karnelerinizi vereceğiz. Karneleri sadece bir not olarak değerlendirmememiz gerekiyor. Güçlü ve zayıf yönlerimizi görmemiz noktasında bize tanınmış bir fırsat gibi değerlendirip varsa zayıf yönlerimiz onları güçlendirmek için ne yapabiliriz, güçlü yönlerimizi daha da güçlendirmek için neler yapabiliriz, bunları düşünüp ailemizle, sevdiklerimizle daha fazla zaman geçirip fırsat bulursanız daha fazla kitap okumanızı tavsiye ediyor, hepinize iyi tatiller diliyorum” dedi.

“Ülkeyi sizlere emanet edeceğiz”

Öğrencilere yarın sizler olacaksınız diyen Alanya Belediye Başkanı Adem Yücel, de şunları söyledi:”Bizler hep sizler için çalışıyoruz. Bugün biz varız, yarın sizler olacaksınız. Ülkeyi sizlere emanet edeceğiz. Vatanımıza, milletimize, toplumumuza saygın bir evlat yetiştirmek için bütün gücüyle bu devlet sizin için çalışıyor. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından başkan Yücel, müdür Er ve öğretmenler tarafından öğrencilere karneleri verildi. Öğrenciler karnelerini alırken veliler de dışarıda merakla çocuklarını bekledi.