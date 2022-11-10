Alanya'da Kasım ayında yaz günleri yaşanıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde havalar, Kasım ayında yaz günlerini yaşatıyor.

Yurdun yüksek kesimlerinden sonra doğu illerinde de kar yağışı gerçekleşirken Akdeniz bölgesinde yaz mevsimi yaşanıyor. Antalya'nın önemli turizm noktalarından biri olan Alanya'da hava sıcaklığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 24 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece olarak ölçüldü. Kasım ayında ilçede bulunan dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'ndaki doluluk dikkatlerden kaçmadı. Plaja akın eden çoğunluğu yabancı turistlerden oluştuğu görüldü. Plajdaki vatandaşların bir kısmı denizin keyfini çıkartırken, bir kısmı da güneşlendi.