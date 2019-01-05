Alanya'da kaybolan İngiliz turistin cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 gündür kayıp olan 58 yaşındaki İngiliz turist jandarma ekipleri tarafından muz bahçesinde ölü olarak bulundu.

Yılbaşı tatilini geçirmek için Alanya'ya eşi Nadia Faye Marya ile gelen İngiliz vatandaşı Gary John Long (58), 1 Ocak Salı günü saat 13.00 sıralarında ‘Çarşıya gidiyorum' diyerek Mahmutlar Mahallesi'ndeki kaldığı apart otelden ayrıldı. Long'un dönmemesi üzerine durumundan şüphe duyan eşi Nadia Faye Marya, Mahmutlar Jandarma Karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp başvurusu üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Long'un bulunması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek İngiliz turistin gittiği noktaları belirleyen ekipler, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir muz bahçesinde cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemede cesette herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtildi. Savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından Long'un cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.