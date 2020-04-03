Alanya'da kazada ağır yaralanan kişi kurtarılamadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldıran 1 kişi tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Oba Mahallesi Yeni Çevreyolu üzeri Hacıbaba Mezarlığı karşında meydana geldi. Antalya istikametine giden Mustafa N. (45) idaresindeki 07 NA 3584 plakalı otomobil, Olive Garden Kavşağı'na geldiği sırada aynı yönde ilerleyen M.K.'nin (16) kullandığı 07 ADR 939 motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklette yolcu olarak bulunan Ümit Sütçü (29) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ümit Sütçü'yü ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ümit Sütçü, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sütçü'nün cenazesi Hacıbaba Mezarlığı'na defnedildi.