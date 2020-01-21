Alanya'da Kent Kart sistemine diğer taşımacılar da dahil edildi

Alanya ile Kargıcak ve Mahmutlar arasındaki ulaşım sorunu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla sona erdirildi. Hatların birleşmesi kararıyla birlikte iki hafta önce yeni sistem uygulamaya konuldu.

Yeni güzergah düzenlemesiyle birlikte, hatlarda yeni değişiklikler yapıldı. Kargıcak-Mahmutlar-Alanya ve üniversite arasındaki ulaşım sorunu çözüldü. Karşılıklı yapılan seferlerle üniversite öğrencileri ve vatandaşlar artık istedikleri yerlere tek vasıta ve daha kısa sürede ulaşma imkanına sahip oldu. Ayrıca Üniversite öğrencileri, 202A ve 202B otobüsleriyle de Alanya çıkışlı üniversiteye ulaşabiliyor.

Birleşen hatlar Kent Karta dahil edildi

Alanya-Mahmutlar ve Kargıcak hatlarının birleştirilmesinin ardından Kargıcak ve Mahmutlar otobüslerine Kent Kart sistemi de kuruldu. Böylece sisteme dahil olan hatlarda vatandaşlar hangi otobüsün nereye gittiğini, saat kaçta geleceğini ve hangi güzergahtan geçtiğini kent kart sisteminden görebilecek.