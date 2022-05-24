Alanya'da kentsel dönüşüm projesi hak sahipleri ile ön protokol imzalandı

Alanya'da Cumhuriyet Mahallesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde hak sahipleri ile ön protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Alanya Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde yürüttüğü 37 hektarlık alanda yapılacak Kentsel Dönüşüm Projesi bünyesinde hak sahipleri ile ön protokol imza töreni gerçekleştirildi. Cumhuriyet Mahallesi'nde Sanayii ve Milli Egemenlik Stadyumu arasında kalan 37 hektarlık bölgede kentsel dönüşüm uygulamak için hazırladıkları Riskli Alan Dosyasının Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlandığını hatırlatan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Cumhuriyet Mahallesi'nde başlattığımız kentsel dönüşüm uygulamaları, Alanya'mızın çehresini değiştirecek” dedi.

Riskli alanlar ile ilgili kanun gereği tüm çalışmaların Alanya Belediyesi tarafından yürütülüp hazırlandığını kaydeden Belediye Başkanı Yücel, “Kentsel Dönüşüm için Riskli alanların belirlenmesi gerekir. Bunun altyapısını ve tüm hazırlıklarını biz yaparız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bakanlar Kurulu kararı ile onay verilir. Bu çerçevede projemizdeki tüm çalışmalarda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Belediyemiz yürütüyor” ifadelerini kullandı.