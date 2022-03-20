İhlas Haber Ajansı

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Alanya'da kış mevsiminde deforme olan yollar yenileniyor

Alanya’da kış mevsimi nedeniyle deforme olan yollarda sıcak asfalt serimi ve yol bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Alanya'da kış mevsimi nedeniyle deforme olan yollarda sıcak asfalt serimi ve yol bakım çalışmaları gerçekleştirildi.


Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde kış şartları ve trafik yoğunluğu nedeni ile deforme olarak bozulan yollarda asfalt serimi ve yama çalışmasına devam ediyor. Çalışma kapsamında Sugözü, Tepe, Bektaş ve Büyükhasbahçe mahallelerinde sıcak asfalt serimi ve yol bakım çalışması gerçekleştirildi. Şehir merkezinde ve merkez mahallelerde imar yollarını açarak trafik yoğunluğunu azaltacak alternatif ulaşım güzergahlarını hizmete sunan Alanya Belediyesi, mevcut yollarda da bakım onarım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Başta şehir merkezi olmak üzere kırsal mahallelerde bozulan yollarda sıcak asfalt serimi ve bakım çalışması gerçekleştiren ekipler, mesailerine hafta sonunda devam ediyor.

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