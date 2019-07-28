Alanya'da köpekten kaçarken ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde köpekten korkup çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Manolya Sokak Deniz Kent Sitesi önünde meydana geldi. Köpek tarafından kovalanan sokak kedisi, yaklaşık 15 metrelik ağaca çıktı. Çevrede dolaşan köpek nedeniyle uzun süre ağacın tepesinde kalan kediyi gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Bir itfaiye eri, merdivenli itfaiye aracıyla kediyi bulunduğu yerden indirdi. Kedi bakımını üstlendiği kişiye teslim edilirken, çevrede toplanan meraklı vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti.

"Köpek kediyi kovaladı"

İtfaiyeye haber veren Berk Egem, “Köpek kediyi kovaladı, o da korkusundan ağaca tırmandı. Köpeğin buralarda dolaşmasından korkan kedi aşağı inmedi. Biz de itfaiyeye haber verdik. Kurtarılmasına çok mutlu olduk. İtfaiye ekiplerine bu duyarlı davranışından ötürü teşekkür ederim” dedi.