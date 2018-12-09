Alanya'da korkunç cinayet

Antalya'nın Alanya ilçesinde 63 yaşındaki şahıs, 84 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü. Zanlının akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde raporu bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yıldır bir apartman dairesinde annesi Fatma Nebahat İyiyol (84) ile birlikte oturan ve vefat eden babası Turhan İyiyol'un emekli maaşı ile geçinen Ahmet İ. (63), annesini boğazını keserek öldürdü. Büyük bir soğukkanlılıkla cinayeti işleyen şahıs, annesinin boğazını kestiği bıçağı banyoda yıkadıktan sonra bir kat aşağıda bulunan apartman yöneticisinin kapısını çaldı. Yöneticiye annesini öldürdüğünü söyleyen Ahmet İ., polis çağırmasını istedi. Olay yerine gelen ekipler, boğazı kesilen kadının cesedini kanlar içinde yatak odasında buldu. Olay yerinde yapılan incelemede uç kısmında "İlkbahar Bursa" yazan siyah saplı 25 santim uzunluğunda üzeri yıkanmış bir bıçak bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan Ahmet İ.'nin hastanede yapılan ilk kontrolünde akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde raporu bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.