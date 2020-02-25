Alanya'da korkutan atölye yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir havalandırma atölyesinde çıkan yangın, yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangının yerleşim yerine yakın olması paniğe neden olurken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, saat 11.00 sıralarında Kestel Mahallesi Dimçayı Caddesi üzerindeki bir havalandırma atölyesinde meydana geldi. İçerisinde çok sayıda klima, ısıtma-soğutma sistemleri, plastik kapı ile pencere ve montaj malzemeleri olan 2 katlı işyerinden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen, 6 itfaiye, 1 arazöz ve çok sayıda itfaiye personeli yangına müdahale etti. Ekipler yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken alevlerin yükseldiği atölyede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Jandarma geniş güvenlik önlemi alırken, ambulans aracı olay yerinde hazır bekletildi. Yangının yerleşim bölgesine yakın olması ise paniğe neden oldu. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.