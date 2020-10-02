Alanya'da korona virüs denetimi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunulurken, işletmelerde de dezenfektan, maske ve sosyal mesafe kuralları kontrol edildi.

Korona virüsle mücadele kapsamında Alanya'da Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer'in yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Binbaşı Engin Burak Mindivanlı, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ile çok sayıda ekiplerin katılımıyla denetimler gerçekleşti. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının kontrol edildiği denetimlerde Saray Mahallesi'nde lokanta, kafe, restoran, market, butik gibi noktalarda incelemelerde bulunuldu. Denetimlerde Kaymakam Ürkmezer, işletmelerin almış oldukları önlemleri yerinde denetleyerek, korona virüsle mücadelede ile maske takılması konusunda esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

“Tüm vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyoruz”

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, denetimlerin aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Ürkmezer, “Hem karada hem de denizde gece ve gündüz denetimler devam edecek. İşletmelerde ile caddeler de vatandaşlarımıza maske

takmanın önemini anlatarak kullanılması gerektiğini söylüyoruz. Kimsenin cezalarla karşılaşmasını istemiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı maske takmaya ve kurallara uymaya davet ediyoruz” dedi.