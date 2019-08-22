Alanya'da koruma altındaki kum zambakları ilgisiz kaldı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Yeşilöz sahili, yok olma tehlikesi altında olan bitkiler arasında gösterilen ve Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan 'kum zambağı'na ev sahipliği yapıyor. Bölge sakinleri ise görüntüsü ve kokusuyla büyüleyen bu çiçeklerin ilgisiz kaldığı gerekçesiyle imza kampanyası başlattı.

Caretta caretta yuvalama alanlarından biri olan Alanya'nın Yeşilöz sahili, dünyada ve Türkiye'de çok nadir olarak görülen koruma altındaki kum zambaklarına da ev sahipliği yapıyor. Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan ve ticari amaçla sökenlere 60 bin lira idari para cezası kesilen 'kum zambağı' bitkisinin Yeşilöz sahilinde ilgisiz kaldığı gerekçesiyle bölge halkı, change.org.tr adresinde imza kampanyası başlattı.

“Deniz içinde ve dışındaki canlıları korumalıyız”

Bölge sakinlerinden Güldane Şahin, kum zambaklarının yok olma tehlikesi olan bir bitki olduğunu belirterek, "Kum zambakları için buradayız. Dünyanın peşinde olduğu nesli tükenmekte olan bitkilerdir. Nasıl bu sahillerimizde caretta carettalarımız varsa kum zambaklarımız da var. Kesinlikle halk tarafından kum zambaklarının olduğu sahiller korunmalıdır. Bern ve Barcelona sözleşmelerimiz var. Deniz içinde ve dışındaki canlıları korumalıyız. Gelecek nesillere doğal bir yaşam bırakmak istiyorsak hep beraber imza kampanyamıza destek verelim. Tüm kum zambakları ve carettalar sizlere minnettar” dedi.