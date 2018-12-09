Alanya'da kurulan Noel Pazarı'na yoğun ilgi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yabancıların ülkelerine ait yiyecek ve eşyaları sergilediği Uluslararası Noel Pazarı bu yıl 9. kez kuruldu. Noel pazarına çok sayıda yerli ve yabancı turist ilgi gösterdi.

Türkiye'de 79 ülkeden 17 bin yerleşik yabancıyla en çok yerleşik yabancının ikamet ettiği ve 42 bin yabancının mülk sahibi olduğu Alanya'da bu yıl 9. kez düzenlenen Alanya Uluslararası Noel Pazarı kuruldu. Belediye binası arkasına kurulan Noel Pazarı'na yabancı derneklerin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve işletme de katılarak stant açtı. Bu stantlarda, her ülke kendi milli kültürüne ait yiyecek, içecek ve hediyelik eşyaları sergileyerek satış yaptı. Yabancı müzik ve halk oyunları gibi çeşitli etkinlikler de alana renk kattı. Yerli ve yabancı turistler, alana kurulan metalden yapılma ışıklandırılmış 14 metrelik Noel ağacına yoğun ilgi göstererek fotoğraf çekindi.

“Dinimizdeki hoşgörüyü belirtmek istiyoruz”

Dünyanın en güzel şehirlerinden birisinin Alanya olduğunu söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, burada çeşitli dinlerin, medeniyetlerin ve kültürlerin barış içinde yaşadığını aktardı. Yücel, "Alanya Selçuklu İmparatorluğu'na başkentlik yapmış, Osmanlı zamanının da Akdeniz ticaretine yön vermiş ve Cumhuriyet tarihinde turizme açılan pencere olmuş bir şehir. Alanya'da yaşayan 79 milletten 17 bin yerleşik yabancı var. Ülkemizin de 81 vilayetinden göç alıyor. Biz bu şekilde yaşamaktan bölge halkı olarak mutluluk duyuyoruz. Her yıl çıtasını bir tık yukarı çıkartan daha renkli ve güzel Noel Pazarı kuruluyor. Buradaki amaç dinimizdeki hoşgörüyü belirtmek istiyoruz ve biz böyle yaşamaktan bölge halkı olarak mutluyuz" dedi.

“Alanya gerçekten farklı bir örnek”

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ise Alanya'nın 79 farklı ülkenin insanlarının yaşadığı örnek bir şehir olduğunu belirtti. Karaoğlu, "Alanya tüm dünyaya örnek bir şehir. O kadar farklı insanların barış içerisinde huzurlu bir şekilde yaşayabilecek bir şehir bana göre Alanya'dır. Biz de bugün Alanya'da tüm ülkelerin katılımıyla yapmış olduğumuz Noel Pazarı'ndaki gelirleri de engelli bireylere bağışlayacağız. Tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Alanya gerçekten farklı bir örnek. Noel Pazarı'nda yaklaşık 30 bin katılımcı var. Biz İslam ülkesi olarak böyle bir ortamda böyle bir şeyi yapabilmemiz, İslam dininin ne kadar hoşgörülü olduğuna da bir örnektir” diye konuştu.