Alanya'da marketlere bayram denetimi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde Alanya genelinde hizmet veren marketlere denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelere Korona virüs tedbirleri hatırlatılırken, hijyenik ortam ve kaliteli ürün temini noktasında uyarılarda bulunuldu.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi işletmelere olan denetimlerini sıklaştırdı. Alanya genelinde hizmet veren market ve toptan satış mağazalarına denetim düzenleyen ekipler, işletmelerin genel hijyen durumunu ve satılan ürünlerin kalitesini inceledi. Gıda mühendislerinin de hazır bulunduğu denetimlerde işletme sahiplerine ve çalışanlarına Korona virüs tedbirleri hatırlatıldı. Müşterilerin alışveriş esnasında sosyal mesafe kuralına uyması, maske ve eldiven takma zorunluluğu yönündeki önlemleri de hatırlatan ekipler, 4 günlük sokağa çıkma yasağında da görev başında olacak ve açık işletmelere denetimlerini sürdürecek.