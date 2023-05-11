Alanya'da Mavi Bayraklı tesislerin denetimleri başladı

Alanya'da 2023 yılı Mavi Bayrak ödülüne layık görülen 76 tesis plajı, 7 halk plajı, 3 yat ve 1 marina işletmesinde denetimler gerçekleştirilecek.

Alanya kent ölçeğinde gerçekleştirilen denetimlere; TÜRÇEV Antalya Koordinatörlüğü, Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü, Antalya Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü Alanya Şubesi, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Alanya Turizm Danışma Bürosu ve Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün katılımı ile gerçekleştiriliyor. Denetimler esnasında tesislerin ve halk plajlarının Mavi Bayrak kılavuz kriterlerine uygunluğu yerinde doğrulanarak, sezon boyunca Mavi Bayraklı plaj olarak faaliyet gösterecek tesislerin plajlarına en iyi plaj uygulamaları konusunda da bilgiler veriliyor.