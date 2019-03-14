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Alanya'da miniklerden sağlıkçılara ziyaret

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kreşte eğitim gören öğrenciler 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimini ziyaret etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kreşte eğitim gören öğrenciler 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimini ziyaret etti.


Ayşegül Abla Kreşi'nde eğitim gören 3-6 yaş grubu öğrencileri öğretmenleriyle beraber 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimini ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler ve öğretmenler sağlık çalışanlarına vermiş oldukları sağlık hizmetinden dolayı teşekkür ederek hastane yönetimine çiçek verdi. Burada konuşan ana sınıfı öğretmeni Fatma Yüksel,” Hayatlarımıza ışık olan birçok insana hayatta tutunması için ikinci şansın da yanına olan ve bizlere gece gündüz demeden sağlık hizmeti sunan siz sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum” dedi. Öğrencilerden birisi büyüyünce doktor olmak istediğini belirtmesi üzerine kendisine beyaz önlük ve stetoskop takıldı. Öğrenciler ziyaret sonunda Başhekim Vekili Uz. Dr. Nadir Aldemir ile birlikte bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

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