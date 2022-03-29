Alanya'da miniklere resim kursu verildi

Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Emine Hacıkura Kütüphanesi'nde başlayan 'Karakalem Resim Kursu' sona erdi.

Alanya Belediyesi'nin minik sanatçılar için açtığı Karakalem Resim Kursu tamamlandı. Görsel sanatlarda eğitim ve esere başlamanın temel basamağı sayılan dünyanın en eski sanat dallarından biri olan karakalem sanatı üzerine açılan kurstan 60 minik sanatçı yararlandı. Resim sanatına yatkınlığı olan öğrencilere katma değer sağlayacak başlangıç eğitimi niteliğindeki kursta öğrenciler yeteneklerinin farkına varırken, eğitmen ressam tarafından karakalem temel teknik becerileri konusunda bilgilendirildiler.

“12'şer kişilik 5 sınıf oluşturuldu”

4 hafta süren kurs için farklı yaş gruplarından 12 kişilik 5 farklı sınıf oluşturuldu ve 8-12 yaş arası toplam 60 öğrenci ücretsiz olarak kurstan faydalandı. Öğrendikleri teknikleri kullanarak karakalem çalışan öğrencilerin resimleri, kursun somut bir çıktısı olarak Alanya Belediyesi'nin kütüphanelerinde hediye edilen kitap ayraçlarının tasarımında kullanılacak.