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Alanya'da mobil atık getirme merkezlerinin kurulumu devam ediyor

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ‘Sıfır Atık’ çalışmaları kapsamında Mobil Atık Getirme Merkezleri’ni yaygınlaştırıyor.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ‘Sıfır Atık' çalışmaları kapsamında Mobil Atık Getirme Merkezleri'ni yaygınlaştırıyor.


Alanya Belediyesi kent genelinde çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşüm atıklarını ekonomiye yeniden kazandırmak için oluşturduğu örnek çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda oluşturulan Mobil Atık Getirme Merkezleri'ne yenileri eklenerek yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Akıllı belediyecilik ve sürdürebilir çevre adına kurulan bu Mobil Atık Getirme Merkezleri'nde, kağıt-karton, metal, cam, elektrikli-elektronik ve atık yağlar toplanıyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yeni oluşturulan Mobil Atık Getirme Merkezleri'nin kente hayırlı olması temennisinde bulunurken vatandaşlardan da projeye destek istedi.

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