Alanya'da Mobil Beton Santrali hizmetin akışını değiştirdi

Alanya Belediyesi'nin Kızılcaşehir Mobil Beton Santrali 2 bin metrekare alanda 250 Bin TL'ye mal oldu. Maliyeti yarı yarıya indiren santralde saatte 90 metreküp beton üretimi yapılıyor. Bu güne kadar 72 kilometre beton yol yapılarak hizmete sunuldu.

“Maliyet yarı yarıya indi”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçenin en önemli eksiklerinden birinin Beton Santrali olduğunu ve bunu ilçeye kazandırdıklarını söyledi.

Belediyenin beton ihtiyacını artık kendi santrallerinden karşıladıklarını aktaran Başkan Yücel, “Beton ihtiyacımızı dışardan karşılamanın maliyeti hem yüksek oluyor hem de zamanında hizmet akışı sağlanamıyordu. Bu nedenle en büyük ihtiyaçlarımızdan birisini karşılamak için kendi santralimizi kurduk. Tüm halkımıza hayırlı olsun” dedi.