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Alanya'da motosiklet elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Mahmutlar Mahallesi Yangılı Caddesi'nde meydana gelen kazada, Aykut Demirtaş (23) yönetimindeki 07 HPD 58 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada, ağır yaralanan sürücü ile motosikletteki Mert Çatak (23) çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan sürücü Demirtaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Çatak'ın ise durumun ağır olduğu öğrenildi.

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