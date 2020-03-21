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Alanya'da motosikletin çarptığı bisikletli öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı 67 yaşındaki yaşlı adam olay yerinde can verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı 67 yaşındaki yaşlı adam olay yerinde can verdi.


Kaza, saat 14.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde Özgür Ö. (29) idaresindeki 05 AAE 933 plakalı motosiklet, bisikletle yolun karşına geçmek isteyen Ayhan Kuru'ya (67) çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Özgür Ö. ve Ayhan Kuru yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kuru'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı yaralı olarak atlatan motosiklet sürücüsü ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Özgür Ö.'nün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Talihsiz adamın cansız bedeni ise jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morgu'na konuldu. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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