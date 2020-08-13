Alanya'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin motosiklete arkadan çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Okurcallar Mahallesi'nde meydana geldi. Şerif A. idaresindeki 07 GSM 45 plakalı otomobil aynı istikamette ilerleyen Tolga Samur'un (21) kullandığı 15 EM 138 plakalı motosiklette arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Samur, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan genç tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Samur'un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay sonrası otomobil sürücüsü Şerif A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şerif A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.