Alanya'da mutfak mirasının dünü ve yarını konuşuldu

Yöresel lezzetleri korumak ve yerel üreticilerden ürün alınmasını teşvik etmek amacıyla kurulan “Culinary Heritage Europe” sistemine Türkiye'den kabul edilen ilk şehir olan Alanya çalışmalarına ve sistemi tanıtmaya aralıksız devam ediyor.

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Gıda Mühendisi Sevda Erdoğmuş, Mutfak Mirası Alanya Koordinatörü Zeynep Kiriş, Mutfak Mirası tanıtımı için Alanya batı bölgesi şefleri, işletmeciler ve gıda mühendisleri ile Mukarnas Otel'de bir araya geldi. "Mutfak Mirası nedir, Mutfak Mirası Alanya neler yaparü, hangi projelerde bulundu?" gibi soruları tüm yönleriyle anlatan Sistem Koordinatörü Zeynep Kiriş, Alanya'nın onaylanan bölge haline gelmesindeki temel amacın Alanya Mutfak Kültürünü, tarımsal ürünlerini, ürettiği gıdaları ve özel yemekleri ile mutfak zenginliklerini uluslararası boyutta tanıtabilmek olduğuna dikkat çekti.

"Destek olmaya hazırız"

Çevre koruma Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş da, şeflerimizin yöresel yemek çalışmalarının tek bir çatı altında toplanması ve oluşan güç birliği ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının sağlanmasını amaçlayan Mutfak Mirası sisteminin Türkiye‘de ve Avrupa‘da yayılması için büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirterek sisteme dahil olmak isteyen şeflere ve işletmelere Alanya Belediyesi Mutfak Mirası olarak sonuna kadar destek olacaklarını belirtti.

Alanya'nın yöresel yemeklerinin günümüze taşınmasını amaçlayan yemek yarışmaları ve yöresel yemek atölyeleri, sosyal medya çalışmaları, tanıtım ve ağırlamalar hakkında uygulamalı örneklerinin anlatıldığı toplantıda mutfak şefleri ile daha neler yapılabilir konusunda görüşmeler yapılıp, fikir alışverişlerinde bulunuldu.