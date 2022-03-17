Alanya'da öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor

Hamit Özçelik İlköğretim Okulu'nda düzenlenen eğitim programında ilköğretim 2. sınıf ve 3. sınıf olan toplam 144 öğrenciye çevre eğitimi adı altında ambalaj atıkları, elektronik atıklar ve atık pillerin kaynağında ayrı toplanmasına yönelik yapılması gereken uygulamalara dair geniş bir bilgilendirme yapıldı.

“Öğrencilerin doğrudan katılımı sağlanıyor”

Öğrencilerin doğrudan katılımının sağlandığı eğlenceli eğitimde atık türlerinin uygun şekillerde bertaraf edilmemesi halinde çevreye vermiş oldukları zararlar anlatılırken, hangi şekillerde geri dönüşümlerinin sağlandığı gibi hususları içeren bir eğitim sunumu yapıldı.

“Öğrencilerin algısını geliştirerek farkındalık oluşturduk”

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa eğitimlerle ilgili bilgilendirme yaparak “Düzenlediğimiz çevre eğitiminde ambalaj atıkları, elektronik atıklar ve atık pillerin kaynağında ayrı toplanmasına dair yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekmek için ilköğretim öğrencilerine algısının gelişmesi ve gelecek nesiller için önemli bir farkındalık çalışması gerçekleştirdik” dedi.

Eğitimlerin ardından öğretmen ve öğrencilere eğitim dokümanları ile “Yeşeren Tohum Kalem” hediyesi verildi.