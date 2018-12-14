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Alanya'da öğrencilere özel otobüs durağı

Antalya’nın Alanya ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde öğrenciler için otobüs durağı yapıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde öğrenciler için otobüs durağı yapıldı.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan öğrencilerin otobüs durağı talebini yerine getirdi. Öğrencilerin okul güzergâhlarına yapılan otobüs durakları mahalle halkı tarafından memnuiyetle karşılanırken öğrenciler, taleplerini çok kısa sürede yerine getiren Başkan Yücel'e teşekkür ettiler.


Çocuklar ve gençlerin öncelikleri olduğunu hatırlatan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tüm bölgelerde olduğu gibi batı mahallelerinde de çocuklara yönelik hizmetlere ağırlık vermeye devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar kapsamında Payallar, Softalar ve Hamzalar mevkiinde 2 adet çocuk oyun alanı hizmete sunuldu.

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