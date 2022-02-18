Alanya'da okullar arası kros yarışı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 87. Yıldönümü sebebiyle düzenlenen Okullar Arası Kros Yarışı 215 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Atatürk Caddesi ile Tosmur Kavşağı arasında gerçekleştirilen yarışlarda; yıldız kızlarda 42 sporcu, yıldız erkeklerde 53 sporcu, genç kızlarda 51 sporcu, genç erkeklerde 69 sporcu olmak üzere 4 kategoride toplam 215 sporcu ter döktü. Dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını; Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz verdi.