Alanya'da okullarda atık pil kampanyası yeniden başladı

"Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında Alanya genelinde kullanılmış atık pillerin kaynağında ayrı toplanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Atık Pil Toplama projesi kapsamında ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan “Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP)” ile Alanya Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde ortak çalışmalar yürütülüyor.

“Hedef okullarda çevre bilinci oluşturmak”

Atık pilleri düzenli şekilde toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, okullarda çevre bilincini aşılamak ve ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak hedefiyle Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) tarafından “Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası” başlatıldı. Alanya Belediyesi koordinatörlüğünde yapılan söz konusu kampanya, projenin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalarda sürdürülebilirliği sağlayacak.

“Kampanya başlangıcı 1 Ekim”

Kampanyanın 1 Ekim tarihinde başlatıp 30 Nisan 2022 tarihinde sona ereceği açıklandı. Kampanya süresince kampanyaya taraf belediyeler vasıtasıyla toplanacak atık pillerin TAP tarafından teslim alınması Temmuz ayı içinde gerçekleştirilecek. Ödüller ise 2022-2023eğitim öğretim yılı başında verilecek.

“Hediyeler Alanya Belediyesi ve TAP'tan”

TAP Derneği'nden yapılan açıklamada kampanya sürecince, il genelinde 50-249 kilogram arası atık pil toplayan okula, her 50 kilogram atık için Top Seti ( 1 futbol topu, 1 voleybol topu, 1 basketbol topu), her 250 kilogram atık pil toplayan okula 1 adet STEM Robotik Sistem seti hediye edilecek. Ayrıca okulların 250 kilogram ve katlarında atık pil toplamaları halinde toplanan her 250 kilogram atık pil için ödül almaya devam edecek. Kampanya sonunda Alanya kent ölçeğinde ilk üç dereceye giren okul da Alanya Belediyesi tarafından ödüllendirilecek.

“Bu sene yüksek miktarda katılım bekliyoruz”

Konu ile ilgili açıklama yapan Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, “Bu kampanya ile şehrimiz genelindeki tüm okullarda atık pillerin kaynağında ayrı toplanması ile ilgili olarak çalışmalara başlamış olup, kaynakta ayrı toplama işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla okullara atık pil toplama kutuları ve bilgilendirme afişleri dağıtımı yapıyoruz. Okulların yüz yüze eğitime geçmesi ile bu sene yüksek miktarda bir katılım ve toplanan atık pil miktarında artış bekliyoruz” dedi.