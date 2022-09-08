İhlas Haber Ajansı

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Alanya'da orman yangını

Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor.


Yangın, Beldibi Mahallesi'nde sabah saatlerinde başladı. Ormanlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda orman işçisi ve arazöz yönlendirildi. Yangına havadan da ekiplerin müdahale ettiği öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.

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