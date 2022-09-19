İhlas Haber Ajansı

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Alanya'da orman yangını

Antalya’nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Yangında 3 helikopter havadan, karadan da arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale bulunuyor.


Küçükhasbahçe Mahallesindeki ormanlık alanda öğlen saatlerinde yangın çıktı. İhbarla birlikte Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere havadan 3 helikopter, karadan arazöz ve itfaiye araçları müdahalede bulunurken, yangının yerleşim yerlerine yakın olması tedirginlik oluşturdu.


Yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu öğrenildi.

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