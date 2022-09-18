İhlas Haber Ajansı

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Alanya'da orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü

Antalya’da çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Antalya'da çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm alan zarar gördü.


Yangın, Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda başlayan yangına çevredekilerin ihbarı üzerine orman ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahaleler ile orman yangını büyümeden kontrol altına alındı. 3 arazöz, 2 su tankeri ve 2 yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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