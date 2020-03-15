Alanya'da oto fareleri yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı tarihlerde park halindeki 6 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen küçük yaşta 3 şüpheli ile çalınan eşyalarının bir kısmını satın alan 1 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

Alanya'nın Cumhuriyet ve Cikcilli mahallerinde farklı tarihlerde 6 ayrı otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, araçlardan teyp, hoparlör, güneş gözlüğü, ziynet eşyası gibi eşyaları alan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelilerinin K.G. (16), Y.C. (15) ve A.F. (15) olduğunu tespit etti. Polis, şüphelileri adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Y.C., polis merkezindeki ifadesinde araçlardan aldıkları 4 teybi O.K. isimli şüpheliye sattığını söyledi. Bunun üzerine O.K. de polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.