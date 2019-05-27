Alanya'da otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Demirtaş Mahallesi istikametin Alanya'nın merkezine seyir halinde olan Özlem Adana otobüs firmasına ait Yusuf Taze (55) yönetimindeki 01 UB 777 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü Taner Karlı'nın (38) kullandığı 07 NMV 04 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Karlı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Karlı'yı ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Karlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gazeteci Ümran Çelik Karlı ile evli olan ve 2 çocuk babası turizmci Taner Karlı'nın cenazesi Demirtaş Mahallesi'nde defnedilecek.