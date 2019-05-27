İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya'da otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Antalya’nın Alanya ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, saat 07.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Demirtaş Mahallesi istikametin Alanya'nın merkezine seyir halinde olan Özlem Adana otobüs firmasına ait Yusuf Taze (55) yönetimindeki 01 UB 777 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü Taner Karlı'nın (38) kullandığı 07 NMV 04 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Karlı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Karlı'yı ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Karlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gazeteci Ümran Çelik Karlı ile evli olan ve 2 çocuk babası turizmci Taner Karlı'nın cenazesi Demirtaş Mahallesi'nde defnedilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.