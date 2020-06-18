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Alanya'da otomobil bahçeye uçtu: 1 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bahçeye uçtu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bahçeye uçtu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.


Kaza, saat 20.00 sıralarında Oba Mahallesi Müderissler Sokağı üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Ömer A. (31) idaresindeki 07 N 9517 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak yol kenarındaki bahçeye uçtu. Bahçede bulunan çalılara takılan otomobil, yan yatarak durdu. Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ömer A.'yı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Ömer A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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